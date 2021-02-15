ПФР до конца года может создать сервис автоматического начисления пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) должен обеспечить максимально понятную процедуру формирования пенсий и до конца года создать сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий, заявил 15 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на представлении нового главы фонда Андрея Кигима.

«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного (без подачи заявления. — Ред.) назначения пенсий для наших граждан, которые не достигли пенсионного возраста», — сказал министр.

По его словам, россиянам надо дать возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах.

На прошлой неделе Максима Топилина освободили от должности главы ПФР. Тогда же источники «Известий» назвали возможных кандидатов на должность главы ПФР. Среди них, помимо Кигима, были замминистра труда Алексей Скляр и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. 12 февраля ПФР официально возглавил Андрей Кигим, который до этого занимал пост главы Фонда социального страхования (ФСС).

Кроме того, по данным «Известий», ПФР и Фонд социального страхования объединят в одну структуру.

8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские власти работают над обеспечением населения высокими пенсиями. По его словам, на сегодняшний день размер выплат превышает тот, который был установлен в 1990-е годы.