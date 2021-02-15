Билл Гейтс заявил о планах вложить $2 млрд в борьбу с изменением климата

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил о намерениях инвестировать средства в борьбу с изменением климата. Миллиардер планирует потратить на решение климатических проблем около $2 млрд в ближайшие пять лет. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

«Важно предотвратить климатическую катастрофу с помощью инноваций. Мы должны изменить экономику такими темпами, которых никогда раньше не было», — отметил Гейтс в интервью иностранному изданию.

Свои собственные средства основатель Microsoft планирует направить на создание стартап-компаний и другие проекты, связанные с экологией. Кроме того, Гейтс призвал к пятикратному увеличению глобальных государственных инвестиций в научные исследования.

«Их следует направить по всему миру в развитие возобновляемых источников энергии и другие инновации», — добавил он.

27 января Билл Гейтс рассказал, что после пандемии коронавируса человечество может столкнуться с угрозами в виде изменения климата и биотерроризма. Миллиардер заявил о неготовности мира к следующей эпидемии, которая может оказаться в 10 раз хуже, чем ситуация с COVID-19. Кроме того, угрозу представляет изменение климата. По словам предпринимателя, каждый год уровень смертности из-за этого фактора будет гораздо больше, чем сейчас от пандемии коронавируса.