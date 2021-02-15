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«Зону покоя» для дуба монгольского создадут в Приморье

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В Лесном плане Приморья появились изменения, ограничивающие рубку монгольского дуба вокруг национального парка «Земля леопарда». Их внесли по распоряжению губернатора Олега Кожемяко.

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Дерево обеспечивает желудями копытных животных. Они, в свою очередь, являются кормом для амурского тигра и дальневосточного леопарда, поясняет ИА PrimaMedia со ссылкой на заповедник.

Общая площадь «зон покоя» превысит 250 тыс. га. В этих зонах вырубать дуб будет запрещено. Вне зон заготовка этих деревьев будет регламентироваться с помощью минимального пропускного диаметра стволов. Этот параметр сохранит от уничтожения молодые и не успевшие дать плоды деревья.

В распоряжении также говорится о необходимости добиться к 2024 году увеличения популяции леопарда как минимум на 10 особей. Несмотря на то, что сейчас леопардов около сотни, для полной безопасности популяции их должно быть минимум 150.

В середине января в нацпарке «Земля леопарда» начали тестировать специальную программу, которая будет распознавать амурских тигров, дальневосточных леопардов и других животных по фотографиям. На территории национального парка расположена крупнейшая в России сеть фотоловушек.

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