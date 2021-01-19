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Тестирование системы распознавания амурских тигров началось в Приморье

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В национальном парке «Земля леопарда» стартовало тестирование специальной программы, которая будет распознавать амурских тигров, дальневосточных леопардов и других животных по фотографиям. Об этом ТАСС рассказал директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

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По его словам, на территории национального парка расположена крупнейшая в России сеть фотоловушек. Ежегодно с их помощью удается получить около 1 млн фотографий, которые ученые сортируют вручную.

«Этот длительный и очень трудоемкий процесс впервые будет автоматизирован благодаря уникальному программному обеспечению, тестирование которого уже проводится», — заявил директор нацпарка.

Новая система будет автоматически отличать леопардов и тигров от других видов животных. Это в свою очередь существенно снизит нагрузку на сотрудников нацпарка, пишет ИА PrimaMedia.

Искусственный интеллект пока не обучен распознавать уникальный рисунок пятен на диких кошках, но в «Земле леопарда» надеются, что эта задача выполнима в будущем.

В начале января сообщалось, что в распоряжении ученых национального парка Приморья «Земля леопарда» оказалось уникальное видео, где редкий дальневосточный леопард поедает свою добычу.

На кадрах видно, как животное ест оленя в пещере. Порой хищник выглядывает из своего убежища, реагируя на различные звуки, после чего вновь возвращается к трапезе.

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