Ученый рассказал об обнаружении в Арктике альтернативы антибиотикам

Препараты для борьбы с инфекционными заболеваниями, которые развили устойчивость к антибиотикам, могут быть созданы на основе выведенных из экосистем Арктики вирусов-бактериофагов. Такое предложение в понедельник, 15 февраля, высказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.

«Некоторое время назад мы предложили стратегию, которая заключается в том, чтобы искать эффективные бактериофаги в природных экосистемах. И, наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов», — приводит «РИА Новости» слова Гончарова.

По его словам, отправившиеся на экспедицию в Антарктику ученые установили, что большое количество бактериофагов можно найти в местах обитания птиц, включая пингвинов, и в районах пресноводных озер. Также выяснилось, что вирусы можно выделить из материала, хранящегося в вечной мерзлоте.

Как подчеркнул Гончаров, данные этих исследований легли в основу биологического банка штаммов бактериофагов в Институте экспериментальной медицины.

«Следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективно эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены множественной экстремальной устойчивостью (их возбудителей) к антибиотикам», — добавил ученый.

Ранее в этот же день Гончаров сообщал, что борьба с бактериями, циркулирующими в стационарах по оказанию помощи пациентам с COVID-19, требует разработки новых видов антибиотиков. Он объяснил, что причина в повышающейся резистентности бактерий к применяемым антибиотикам.