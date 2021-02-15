Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока – 2»
Общество
Ученый отметил необходимость разработки новых антибиотиков из-за COVID-19
Армия
Су-27 отработают пуски ракет по нарушителям воздушных границ России
Общество
Более 90% школьников выразили желание работать на каникулах
Мир
Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
Мир
В ДНР признали терактом покушение на командира Народной милиции
Общество
Аксенов поручил решить проблему с мутной водой в домах Симферополя
Армия
«Калашников» получил первые заявки на АК-19 под патрон НАТО
Общество
В регионах ЦФО спрогнозировали почти 30-градусные ночные морозы

Ученый рассказал об обнаружении в Арктике альтернативы антибиотикам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Препараты для борьбы с инфекционными заболеваниями, которые развили устойчивость к антибиотикам, могут быть созданы на основе выведенных из экосистем Арктики вирусов-бактериофагов. Такое предложение в понедельник, 15 февраля, высказал заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.

«После пандемии устойчивых к антибиотикам бактерий станет в 3–4 раза больше»
Президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев — о вреде и бесполезности антибиотиков при COVID-19, а также о глобальной угрозе со стороны устойчивых к ним микроорганизмов

«Некоторое время назад мы предложили стратегию, которая заключается в том, чтобы искать эффективные бактериофаги в природных экосистемах. И, наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты. Арктика и Антарктика могут быть основными поставщиками высоковирулентных бактериофагов», — приводит «РИА Новости» слова Гончарова.

По его словам, отправившиеся на экспедицию в Антарктику ученые установили, что большое количество бактериофагов можно найти в местах обитания птиц, включая пингвинов, и в районах пресноводных озер. Также выяснилось, что вирусы можно выделить из материала, хранящегося в вечной мерзлоте.

Как подчеркнул Гончаров, данные этих исследований легли в основу биологического банка штаммов бактериофагов в Институте экспериментальной медицины.

«Следующие наши шаги будут связаны с тем, чтобы проверить, насколько эффективно эти фаги могут быть применены для лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и в частности, для лечения инфекций, которые обусловлены множественной экстремальной устойчивостью (их возбудителей) к антибиотикам», — добавил ученый.

Ранее в этот же день Гончаров сообщал, что борьба с бактериями, циркулирующими в стационарах по оказанию помощи пациентам с COVID-19, требует разработки новых видов антибиотиков. Он объяснил, что причина в повышающейся резистентности бактерий к применяемым антибиотикам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021