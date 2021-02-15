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Ученый отметил необходимость разработки новых антибиотиков из-за COVID-19

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Борьба с бактериями, циркулирующими в стационарах по оказанию помощи пациентам с COVID-19, требует разработки новых видов антибиотиков. Такое мнение высказал в понедельник, 15 февраля, заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальном медицины (ИЭМ) Артемий Гончаров.

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Как объяснил специалист, проведенные исследования показали, что уже летом 2020 года в стационарах, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, сформировались экстремально устойчивые к антибиотикам разновидности бактерий.

«Эти бактерии укоренились в стационарах и, к сожалению, продолжают циркулировать, передаваясь от пациента к пациенту. Борьба с ними необычайно сложна. Сейчас мы понимаем, что эта борьба требует разработки новых альтернатив классическим антибиотикам, которые есть в арсенале специалистов в области лечения инфекционных заболеваний», — рассказал Гончаров журналистам.

В числе бактерий он назвал такие микроорганизмы, как аcinetobacter baumannii, которые вызывают инфекционные заболевания у пациентов с тяжелой основной патологией на фоне угнетения функции иммунной системы.

Гончаров отметил, что возможной альтернативой существующим антибиотикам могут стать препараты на основе антимикробных пептидов природного происхождения. Также, по мнению эксперта, эффективными могут оказаться препараты на основе бактериофагов — вирусов, которые паразитируют в бактериальных клетках и способны их уничтожать.

В начале декабря 2020 года глава Минздрава России Михаил Мурашко напоминал, что прием антибиотиков в начале заболевания COVID-19 может давать осложнения. Он отмечал, что необходимо следовать современным схемам лечения, которые предлагает академическое сообщество.

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