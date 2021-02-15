В России утвердили стратегию по борьбе с контрафактом

Правительство утвердило стратегию по противодействию обороту контрафактной продукции. Об этом 15 февраля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что все подделки должны быть вытеснены с рынка, чтобы люди могли пользоваться качественными вещами. Мишустин также подчеркнул, что контрафакт не только бьет по доходам легального бизнеса, но и вредит кошельку и самочувствию россиян.

«Для повышения эффективности борьбы с контрафактом утверждена стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на ближайшие пять лет. Ее цель — сократить объем незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы», — добавил Мишустин.

Ранее в январе 2021 года стало известно, что Министерство финансов России направило на рассмотрение в правительство подготовленный проект постановления, который рассматривает продление эксперимента про прослеживаемости товаров до 30 июня 2021 года.

Ведомство считает, что продлить эксперимент, позволяющий проследить товары, выпущенные на территории РФ, необходимо в целях борьбы с контрафактом. Также, как указывают в Минфине, это поможет стандартизировать процедуру учета и оборота товаров.

Говоря о предварительных результатах эксперимента, в Минфине отметили, что уже была проведена оценка нормативно-правовой базы, а также определены: общий порядок функционирования механизма прослеживаемости и порядок определения продукции для включения в перечень прослеживаемых.

В июле 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа.