Минфин предложил продлить эксперимент по прослеживаемости товаров до лета

Министерство финансов РФ направило на рассмотрение в правительство подготовленный проект постановления, который рассматривает продление эксперимента про прослеживаемости товаров до 30 июня 2021 года. Об этом 27 января сообщается на сайте Минфина.

Ведомство считает, что продлить эксперимент, позволявший проследить товары, выпущенные на территории РФ, необходимо в целях борьбы с контрафактом. Также, как указывают в Минфине, это поможет стандартизировать процедуру учета и оборота товаров.

Эксперимент о прослеживаемости товаров должен был закончиться еще в конце 2020 года.

«Предложение о продлении его сроков связано с необходимостью обеспечения достаточного времени для подготовки бизнес-сообщества и уполномоченных ведомств к введению в эксплуатацию национальной системы прослеживаемости товаров, а также для доработки программного обеспечения системы в соответствии с законодательными изменениями, вступающими в силу с 1 июля 2021 года», — указано в материалах.

Говоря о предварительных результатах эксперимента, в Минфине отметили, что уже была проведена оценка нормативно-правовой базы, а также определены: общий порядок функционирования механизма прослеживаемости и порядок определения продукции для включения в перечень прослеживаемых.

Также были разработаны стандарты формата и структуры регистрационного номера партии товара. Кроме того, был проведен комплекс мер, направленных на взаимодействие единой автоматизированной информационной системы таможенных органов с национальной системой прослеживаемости.

В июле 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа.

Согласно законопроекту, в Налоговый кодекс РФ будут внесены изменения, устанавливающие общие положения о прослеживаемости, в том числе учет товаров, операции по обороту и использование НСПТ, а также обязанности и меры ответственности налогоплательщиков. Перечень товаров, которых коснутся изменения, будет утверждать российское правительство.