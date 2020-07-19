В Госдуму внесли законопроект о нацсистеме прослеживаемости товаров

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ), ввезенных из-за рубежа. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что создание подобной системы предусмотрено соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Однако в правительстве отметили, что необходимо обеспечить начало осуществления прослеживаемости до вступления в силу соглашения, чтобы обеспечить готовность нацсистемы, а также проверить работоспособность контрольных функций.

Согласно законопроекту, в Налоговый кодекс РФ будут внесены изменения, устанавливающие общие положения о прослеживаемости, в том числе учет товаров, операции по обороту и использование НСПТ, а также обязанности и меры ответственности налогоплательщиков. Перечень товаров, которых коснутся изменения, будет утверждать российское правительство.

1 июля правительство РФ поручило ввести промаркированную обувь в оборот или подать в систему информацию об остатках непроданной продукции до 1 августа. Это касается обувных товаров, приобретенных до 1 июля 2020 года и выпущенных таможенными органами после 1 июля 2020 года в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления, до предложения данных товаров для продажи.