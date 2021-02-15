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Honda повысила стоимость своих автомобилей в России
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Honda повысила стоимость своих автомобилей в России

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Японская компания Honda в феврале 2021 года увеличила стоимость своих автомобилей в России на 30–95 тыс. рублей, то есть на 1,3–2,4% от прежней стоимости. Об этом 15 февраля сообщает портал «Цена Авто».

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Так, минимальная стоимость кроссовера Honda CR-V составляет теперь 2 399 000 рублей. Автомобиль Honda Pilot можно приобрести у дилеров марки за 3 679 900 рублей. Отмечается, что предыдущий рост стоимости на эти модели Honda отмечался в декабре 2020-го и составил тогда 20–60 тыс. рублей.

По итогам января 2021 года в России было реализовано 82 автомобиля марки Honda, что на 23% меньше прошлогоднего уровня продаж.

18 января Honda опубликовала первое изображение кроссовера HR-V нового поколения. Официальная премьера модели состоится 18 февраля 2021 года.

Новинка получит покатую крышу, узкие фонари и спойлер с интегрированным стоп-сигналом. На европейском рынке продажи нового кроссовера Honda HR-V начнутся в 2022 году.

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