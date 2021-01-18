Названа дата премьеры нового кроссовера Honda HR-V

Японская компания Honda опубликовала 18 января первое изображение кроссовера HR-V нового поколения. Официальная премьера модели состоится 18 февраля 2021 года.

Судя по изображению, на котором изображена задняя часть машины, новинка получит покатую крышу, узкие фонари и спойлер с интергированным стоп-сигналом.

По данным Car and Driver, автомобиль оснастят 2-х литровым бензиновым двигателем мощностью 158 л.с. от модели Honda Civic. Кроме того, машину можно будет купить с гибридной силовой установкой. Вся остальная информация о машине пока держится в секрете.

На европейском рынке продажи нового кроссовера Honda HR-V начнутся в 2022 году.

30 декабря сообщалось, что компания Honda в течение 2022 года собирается полностью прекратить поставки новых автомобилей в Россию.