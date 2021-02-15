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ФСБ задержала участников террористической ячейки в Новосибирске и Томске

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали участников террористической организации в Новосибирске и Томске. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает управление ФСБ по Новосибирской области в понедельник, 15 февраля.

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Один из задержанных — гражданин России, другой — гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Оба заключены под стражу.

«УФСБ России по Новосибирской и Томской областям в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Новосибирске и Томске пресечена противоправная деятельность участников межрегиональной ячейки запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», причастных к финансированию террористической деятельности», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

Задержанных подозревают в финансировании террористической деятельности. По данным службы, в прошлом году они переводили деньги на банковские карты, используемые для нужд террористов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

6 февраля стало известно о задержании законспирированной террористической ячейки в регионе. В состав группы входили два человека. Они были задержаны 5 февраля при изъятии тайника, в котором находились снайперские винтовки, огнестрельное оружие и боеприпасы.

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