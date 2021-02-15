В Хакасии возбудили дело против огородившего участок надгробиями фермера

В Хакасии возбудили уголовное дело об уничтожении могильных надгробий в отношении одного из жителей Ширинского района, который использовал могильные плиты для обозначения границ земельного участка. Об этом 15 февраля сообщает прокуратура Республики Хакасия.

В настоящий момент материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений).

«Неустановленное лицо в период с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, размещенных на кладбище в Ширинском районе», — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура региона обязала главу Ширинского сельсовета устранить нарушения при содержании территории кладбища.

Также в отношении владельца участка было возбуждено дело об административном правонарушении. Речь идет о ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, касающейся умышленного публичного осквернения религиозных предметов, порче и уничтожении атрибутики, символов и знаков.

В декабре 2020 года уголовное дело было возбуждено в отношении двух девушек, которых подозревают в нанесении рисунков на храм в поселке Умбе Мурманской области.

Следствие установило, что 18-летняя жительница Архангельской области и 16-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения при помощи баллона с краской нанесли на стены здания оскорбительные изображения и надписи. Также они закрасили икону над входной дверью храма.

Девушки подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний»).