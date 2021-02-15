СК возбудил дело после обнаружения тел ребенка и отца в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел ребенка и его отца под окнами жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба управления СК по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в публикации.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

Тела мужчины и девочки были обнаружены рядом с многоэтажным домом на юго-западе Москвы накануне.