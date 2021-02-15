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Отец с дочкой выпали из окна жилого дома в Москве

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Тела мужчины и девочки были обнаружены рядом с многоэтажным домом на юго-западе Москвы.

Как сообщает РЕН ТВ, 29-летний мужчина выпал из окна 17-го этажа жилого дома по проспекту Вернадского вместе со своей пятилетней дочерью.

Отец и дочь получили смертельные травмы, упав на козырек у подъезда.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что 11-летняя школьница в Москве упала из окна квартиры на девятом этаже. Она получила многочисленные серьезные травмы, в том числе переломы черепа и рук, и была госпитализирована.

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