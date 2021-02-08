В Москве 11-летняя девочка выпала из окна

В Москве 11-летняя школьница упала из окна квартиры на девятом этаже после разговора с мамой про интернет. Она получила многочисленные серьезные травмы, в том числе переломы черепа и рук, и в настоящее время находится в больнице. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ранним утром в понедельник из окна девятого этажа по адресу: Петровско-Разумовский проезд, дом 6, корпус 3, выпала девочка 11 лет. Медики диагностировали переломы черепа, открытые переломы рук, а также переломы таза. Направлена в больницу», — говорится в сообщении.

По словам источника, мама пострадавшей девочки рассказала о событиях, которые произошли незадолго до случившегося. Женщина поговорила с дочерью про использование интернета и рассказала ей, какие видео можно смотреть, а какие — нет. После этого все легли спать, сообщает телеканал «360».

Женщина проснулась около пяти часов утра, потому что услышала в комнате дочери странный звук. Она зашла туда, чтобы проверить девочку, и увидела открытое окно. Школьница уже была внизу.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в этот же день стало известно, что в Чите из окна третьего этажа Краевой детской клинической больницы выпал пятилетний мальчик. Ребенок находится в коме в реанимации, сообщается на сайте kp.ru.