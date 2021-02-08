Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко заявил о готовности более половины россиян вакцинироваться от COVID-19
Мир
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии за запрет российских каналов
Мир
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 19 человек
Происшествия
В здании Мосгорсуда прошла эвакуация
Наука
Ученые связали пандемию коронавируса с изменением климата в Южном Китае
Общество
Россияне назвали вакцину от COVID-19 главным достижением науки последних лет
Наука
Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК
Общество
Воробьев заявил о снятии почти всех ограничений по COVID в Подмосковье
Общество
Путин поручил разработать программу в области экологии и климата на 2021–2030 гг.

В Москве 11-летняя девочка выпала из окна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 11-летняя школьница упала из окна квартиры на девятом этаже после разговора с мамой про интернет. Она получила многочисленные серьезные травмы, в том числе переломы черепа и рук, и в настоящее время находится в больнице. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ситуация катастрофическая»: в Саратовской области сирота десять лет не может получить положенное ей жилье
Добиться исполнения закона выпускникам детских домов не удается, даже несмотря на положительные решения судов

«Ранним утром в понедельник из окна девятого этажа по адресу: Петровско-Разумовский проезд, дом 6, корпус 3, выпала девочка 11 лет. Медики диагностировали переломы черепа, открытые переломы рук, а также переломы таза. Направлена в больницу», — говорится в сообщении.

По словам источника, мама пострадавшей девочки рассказала о событиях, которые произошли незадолго до случившегося. Женщина поговорила с дочерью про использование интернета и рассказала ей, какие видео можно смотреть, а какие — нет. После этого все легли спать, сообщает телеканал «360».

Женщина проснулась около пяти часов утра, потому что услышала в комнате дочери странный звук. Она зашла туда, чтобы проверить девочку, и увидела открытое окно. Школьница уже была внизу.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в этот же день стало известно, что в Чите из окна третьего этажа Краевой детской клинической больницы выпал пятилетний мальчик. Ребенок находится в коме в реанимации, сообщается на сайте kp.ru.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021