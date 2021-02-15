С 1 марта в России изменятся правила техосмотра автомобилей. Если процедура не пройдена официально, диагностическую карту аннулируют. Информацию внесут в единую автоматизированную систему, сообщает телеканал «Известия». Специальный сервис начнет работать с 1 марта. В базе будут храниться все данные о процедуре, включая фото машины. Доступ к сервису предоставят инспекторам и страховщикам. Оператора оштрафуют за выдачу карты без прохождения техосмотра.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.