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Археологи нашли около Стоунхенджа загадочный цилиндрический предмет

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Археологи в результате раскопок обнаружили у Стоунхенджа два древних захоронения, а также несколько артефактов, среди которых был предмет цилиндрической формы. Об этом сообщает издание LiveScience.

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Уточняется, что находки были сделаны во время археологических работ. Они на данный момент проводятся рядом со Стоунхенджем, где планируется сделать подземный туннель.

Во время работ были обнаружены две могилы возрастом примерно 4,5 тыс. лет. В них нашли останки девушки и младенца. Также рядом с ними было найдено медное шило и загадочный предмет цилиндрической формы. Он, предположительно, мог быть частью посоха или дубинки.

«Вполне возможно, что люди, которые оставили эти вещи или были похоронены поблизости, сыграли определенную роль в строительстве Стоунхенджа», — цитирует СМИ слова исследователя Мэтта Лейверса.

Считается, что строителям Стоунхенджа также принадлежали найденные глиняные сосуды, оленьи рога и кремни. Также археологи раскопали рвы — они располагались к юго-востоку от сооружения и могли служить для его защиты.

Британские археологи ранее, в феврале, высказали предположение, что для постройки Стоунхенджа могли быть использованы мегалиты археологического комплекса Ваун-Маун, построенного около 5 тыс. лет назад в холмах Пресели валлийского графства Пембрукшир.

От этого комплекса сохранилось всего четыре мегалита. По их положению, а также ямам в почве от других частей памятника исследователи сделали вывод, что диаметр Ваун-Мауна составлял около 110 м, то есть практически столько же, сколько и у Стоунхенджа. Кроме того, оба сооружения ориентированы на место, где восходит солнце во время летнего солнцестояния.

Авторы исследования предположили, что древние люди, переселяясь с одного места на другое, решили перенести с собой и часть камней.

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