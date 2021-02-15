На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева

Вулкан Пик Сарычева проснулся на курильском острове Матуа. Об этом сообщила Сахалинская группа реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН в понедельник, 15 февраля.

«09, 10, 12-14 февраля по спутниковым данным наблюдались тепловые аномалии. Вулкан был затуманен облаками в другие дни недели», — говорится в сообщении на сайте учреждения. На данный момент эффузивное извержение вулкана продолжается.

Как сообщила сотрудница института в беседе с «РИА Новости», по северному склону вулкана идет небольшой поток лавы. Она также подчеркнула, что ничего кроме спутниковых данных у них по ситуации пока нет.

Что касается опасности вулкана для населения, то официально он ее не представляет, так как на острове нет жителей. При этом сотрудница института уточнила, что там могут быть военные. Опасность появится при усилении извержения вулкана. Пока никаких прогнозов ученые дать не могут.

«Сейчас мы наблюдаем слабую термальную аномалию. Если будет усиление извержения, то опасность может появиться для авиалиний, но при нынешнем положении дел для авиалиний опасности нет», — сообщила собеседница агентства.

14 февраля началось извержение вулкана Фуэго, расположенного в 50 км от города Гватемала, столицы центральноамериканской республики. Потоки лавы достигают до 1,3 км в длину, а над вулканом виден столб пепла, который рассеивается на расстоянии около 5 км.