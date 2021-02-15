Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Премьер-министр Японии сообщил о 153 пострадавших от землетрясения
Мир
Годовщина гибели экс-премьера спровоцировала новые политические разборки в Ливане
Мир
Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за последние 30 лет
Общество
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Мир
Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале недалеко от столицы
Общество
Синоптик предупредил жителей Москвы об утренних морозах
Армия
Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях
Мир
Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте
Общество
Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм

На Курилах проснулся вулкан Пик Сарычева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вулкан Пик Сарычева проснулся на курильском острове Матуа. Об этом сообщила Сахалинская группа реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН в понедельник, 15 февраля.

«09, 10, 12-14 февраля по спутниковым данным наблюдались тепловые аномалии. Вулкан был затуманен облаками в другие дни недели», — говорится в сообщении на сайте учреждения. На данный момент эффузивное извержение вулкана продолжается.

Отлить в базальте: где в России полюбоваться вулканическими плато
Лавовые поля удивляют своей необычной красотой

Как сообщила сотрудница института в беседе с «РИА Новости», по северному склону вулкана идет небольшой поток лавы. Она также подчеркнула, что ничего кроме спутниковых данных у них по ситуации пока нет.

Что касается опасности вулкана для населения, то официально он ее не представляет, так как на острове нет жителей. При этом сотрудница института уточнила, что там могут быть военные. Опасность появится при усилении извержения вулкана. Пока никаких прогнозов ученые дать не могут.

«Сейчас мы наблюдаем слабую термальную аномалию. Если будет усиление извержения, то опасность может появиться для авиалиний, но при нынешнем положении дел для авиалиний опасности нет», — сообщила собеседница агентства.

14 февраля началось извержение вулкана Фуэго, расположенного в 50 км от города Гватемала, столицы центральноамериканской республики. Потоки лавы достигают до 1,3 км в длину, а над вулканом виден столб пепла, который рассеивается на расстоянии около 5 км.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021