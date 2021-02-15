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Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале недалеко от столицы

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Извержение вулкана Фуэго, расположенного в 50 км от города Гватемала — столицы центральноамериканской республики, началось в воскресенье, 14 февраля. Об этом сообщили местные спасательные службы.

Потоки лавы достигают до 1,3 км в длину, а над вулканом виден столб пепла, который рассеивается на расстоянии около 5 км, пишет газета Prensa Libre. На данный момент информации об эвакуации граждан в районе извержения не поступало.

В заявлении Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh) говорится, что активность вулкана Фуэго увеличилась в последние часы и оценивается как высокая. Также сообщается, что одна из лавовых рек, длиной 1,3 км, движется в направлении ущелья Эш.

Последнее извержение вулкана Фуэго произошло 3 июня 2018 года. Тогда в регионе погибли 200 человек.

27 января в Индонезии началось извержение Мерапи. Лава разлилась на 1,5 тыс. м вниз по склону. Из жерла был зафиксирован выброс раскаленных газов. Уровень опасности в районе вулкана оценивается как второй по значению. Людей призывают находиться на расстоянии не ближе чем в 5 км от кратера.

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