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В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

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Ввести в России уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. С этой инициативой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает RT в понедельник, 15 февраля.

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В своем письме на имя министра, политолог подчеркнул, что ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений, потому что ежедневно рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти свой народ от истребления.

Вместе с тем, как отметил Орлов, в настоящее время некоторые граждане позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес ветеранов, в социальных сетях.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о внесении в Уголовный кодекс России новой статьи за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны», — написал политолог.

Он предлагает наказывать за подобное деяние штрафом до 100 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

В мае 2017 года ввести уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны предлагал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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