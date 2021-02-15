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Главный тренер сборной России по биатлону ответил на критику национальной команды

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отреагировал на критику команды и тренерского штаба во время чемпионата мира в словенской Поклюке. После пяти гонок у россиян нет ни одной медали.

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Эксперты объяснили слабую подготовку команды сбором на высоте перед чемпионатом мира.

«Скажу, что мы идем своим путем и ряд команд идет этим направлением вместе с нами. Думаю, что эти люди, которые много говорят, не знают, где команды проводят тренировки», — цитирует Польховского «РИА Новости».

Тренер поблагодарил критиков за пристальное внимание к сборной по биатлону, так как это говорит о том, что команда кого-то интересует.

«Белорусы жили наверху, сборная Украины тоже как жила, так там и живет. Также там живут норвежцы, они в гостинице, где располагаются наши девочки, но они провели сбор на 1400 м в Обертиллиахе, потом приехали сюда на эту же высоту. В чем проблема, если мы так и остались здесь? Прежде чем делать выводы, надо сделать сравнительный анализ», — цитирует Польховского «РИА Новости».

Специалист также отметил, что при проживании в городе дорога до трассы отнимала бы много сил.

«Порядка 16 дней мы имели возможность тестировать трассу, а это никому не интересно. Вот что еще хотел сказать: места обычно бронируются за год. Говорят, что можно было поселиться в городе Блед — он внизу, а подниматься на тренировки нужно наверх. А между прочим, это 93 поворота по серпантину, более 20 км в дороге каждый день. И почему-то об этом никто не говорит. Одни тренеры — болваны, да? Где тогда эти умные?» — пояснил собеседник агентства.

Чемпионат мира по биатлону начался в словенском населенном пункте Поклюка 10 февраля и завершится 21-го.

В декабре вступили в силу санкции WADA, которые накладывают запрет на использование российскими сборными госсимволов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По этой причине в Словении российские биатлонисты выступают в статусе команды Союза биатлонистов России, причем запрещено использовать полное название национальной федерации, только аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Ранее международные федерации по другим видам спорта на чемпионатах мира разрешали указывать полное название российских спортивных федераций.

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