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Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР

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Российские биатлонисты примут участие в чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России. Об этом в среду, 27 января, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение.

Сливайте WADA: CAS вдвое сократил санкции российскому спорту
Но в ближайшие два года наши атлеты не смогут выступать под своим флагом

Отмечается, что будет использоваться лишь сокращенный вариант названия (англ. RBU. ― Ред.). Кроме того, подчеркивается, что российские спортсмены будут использовать гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Накануне исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева рассказала, что сборная РФ по конькобежному спорту выступит на чемпионате мира в комбинезонах без указания альтернативного названия команды. Это связано с невозможностью нанесения на одежду названия за короткое время.

Также она сообщила, что российские конькобежцы и шорт-трекисты могут выступить на чемпионатах мира как команды Союза конькобежцев России (англ. RSU. ― Ред.). Это обозначение может появиться в официальных протоколах.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Таким образом, CAS сократил сроки санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, но не отменил их окончательно.

В Совете Федерации данное решение сочли политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.

В декабре 2019 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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