Источники сообщили о подготовке реформы соцфондов

За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, сообщили источники «Известий», близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее.

Однако ряд источников не исключает более масштабного преобразования: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Цели объединения — создание полноценного «единого окна» для получения соцподдержки, а также цифровизация всех процессов. По экспертной оценке, экономия для государства от такого слияния может составить 120 млрд рублей в год.

Для главы правительства при назначении Кигима решающим стал тот факт, что ФСС под его руководством достиг практических результатов в цифровизации, сказал один из источников «Известий». Достаточно вспомнить электронные больничные, проект по прямым выплатам.

«То, что небольшое ведомство показало такие результаты, стало решающим в выборе кандидата на пост главы ПФР. Для Михаила Мишустина, который уже провел цифровую революцию в ФНС, это было очень важным преимуществом», — пояснил источник «Известий».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все на фонд: ПФР, ФСС и ФОМС могут стать единой структурой