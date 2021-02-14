Эмиратский зонд Hope отправил первый снимок Марса

Эмиратский зонд Hope («Надежда») отправил свой первый снимок Марса. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в воскресенье, 14 февраля.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 14, 2021

Правитель прикрепил сделанный арабским зондом снимок и подписал, что он был снят с высоты 25 тыс. км над «поверхностью Красной планеты».

20 июля с космодромa на островe Танэгасима стартовала японская ракетa-носитель H-IIA c космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» для изучения Марсa. Запуск был намечен еще на 15 июля, однако не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий.

Аппарат весом около 1350 кг был создан при сотрудничестве Космического агентствa ОАЭ, Космического центрa имени Мухаммеда бен Рашида и трех американскиx университетов.

9 февраля автоматическая межпланетная станция Объединенных Арабских Эмиратов вышла на орбиту Марса спустя полгода после запуска. ОАЭ стали пятой страной мира, достигшей Марса.