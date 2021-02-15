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Мошенники могут получить данные клиентов через экосистемы

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Банк России планирует усилить регуляторные меры по информационной безопасности финансовых экосистем. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе регулятора.

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Через небанковские сервисы экосистем может произойти утечка персональных данных, поэтому их защищенность, а также уровень безопасности каналов передачи информации должны быть такими же, как у банков, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В 2021 году Центробанк опубликует доклад о рисках, связанных с развитием экосистем, в том числе о том, как они влияют на конкуренцию на рынке.

Банки из топ-30 активно развивают экосистемы и увеличивают число дистанционных сервисов, которые в них входят. За 2020 год их популярность значительно выросла. Однако чем больше систем, тем выше риски атаки и утечки данных, особенно, когда сервисы автоматически взаимодействуют друг с другом, считает заместитель гендиректора Zecurion Александр Ковалев.

Были случаи, когда мошенники получали копию данных клиентов с серверов дочерних компаний организации, поделился ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

В первую очередь меры регулирования должны касаться платежей и методов передачи и хранения данных клиентов, уверен директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Риск моды: экосистемы могут грозить утечкой персональных данных

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