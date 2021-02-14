Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы на юго-западе страны

Минздрав Гвинеи объявил о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны. Об этом сообщает новостной портал Guinée Matin в воскресенье, 14 февраля.

В результате экстренного совещания, проведенного правительством республики, была рекомендована изоляция всех предполагаемых зараженных, а также открытие центра по уходу за заболевшими, ускорение закупок вакцин против Эболы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и некоторые другие меры.

Ранее в этот день министр здравоохранения Гвинеи Реми Ламаха сообщил о выявлении в стране впервые с 2016 года четырех случаев смерти от этой болезни.

7 февраля стало известно, что в провинции Северное Киву Демократической Республики Конго зафиксировали новый случай Эболы. У женщины, муж которой ранее перенес это заболевание, появились типичные симптомы. Спустя два дня пациентка скончалась в городе Бутембо.

В начале января микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.