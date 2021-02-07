В Африке зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола

В провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК) был зафиксирован новый случай лихорадки Эбола. Об этом 7 февраля сообщает Actualite.cd.

Сообщается, что 1 февраля этого года у женщины, чей муж ранее переболел Эболой, появились типичные симптомы заболевания. Через два дня пациентка скончалась в городе Бутембо.

В городе уже работает провинциальная группа реагирования, в помощь к ней направят специалистов из национальной группы.

В июне 2020 года в ДРК закончилась вспышка вируса Эбола, которая продолжалась практически два года. О том, выльется ли регистрация нового случая в эпидемию, не сообщалось, пишет телеканал РЕН ТВ.

В начале января 2021 года стало известно, что микробиолог из ДРК Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал «болезнью Х».

Роспотребнадзор РФ 3 января сообщил, что отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний в мире, включая информацию о появлении в Конго новой смертельно опасной «болезни Х».

В ведомстве добавили, что сейчас не располагают информацией, достаточной для предположения причины заболевания, но, судя по сообщениям, оно, «скорее всего, имеет вирусную природу». Там уточнили, что в России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось.