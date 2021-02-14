Брагин прокомментировал победу россиян на шведском этапе Еврохоккейтура

Досрочная победа сборной России по хоккею в Евротуре свидетельствует о том, что в стране много талантов и нужно развивать их. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Брагин в воскресенье, 14 февраля.

Сам тренер руководил командой только на одном этапе из трех прошедших.

Брагин назвал выступление российских хоккеистов «прекрасным», отметив, что «молодые ребята проявили себя».

«Главный итог этого этапа Евротура? Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их», — сказал он ТАСС.

По словам тренера, сейчас «сложно и рано говорить», есть ли на примете игроки, которые могли бы выступить на следующем этапе Евротура и, возможно, на чемпионате мира. Надо всё проанализировать, а потом принимать решение, добавил Брагин.

Также он высказался о взаимодействии с исполняющим обязанности главного тренера сборной России Игорем Ларионовым.

«Не подсказывал ему, но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там», — заключил Брагин.

Ранее в этот день сборная России обыграла команду Чехии со счетом 7:4 и досрочно стала победителем Еврохоккейтура, выиграв все девять матчей по ходу первых трех этапов и набрав в общей сложности 24 очка.

Второе место занимает команда Швеции, третье — сборная Финляндии, замыкают таблицу чехи. Заключительный матч шведского этапа между сборными Швеции и Финляндии состоится позднее в воскресенье.

Третий этап Еврохоккейтура–2020/21 проходит в Мальме с 11 по 14 февраля без зрителей.