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Сборная России по хоккею в девятый раз выиграла Евротур

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Сборная России обыграла команду Чехии и в девятый раз стала победителем Еврохоккейтура. Встреча состоялась в воскресенье, 14 февраля, в Мальме, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Россияне победили со счетом 7:4 в матче третьего тура и стали победителями досрочно. Второе место заняла команда Швеции, третье — сборная Финляндии, замыкают таблицу чехи.

В составе сборной РФ отличились Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58). У чехов шайбы забросили Михаэль Шпачек (17), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31) и Давид Томашек (60, буллит).

Итоговый матч между сборными Швеции и Финляндии пройдет позднее в воскресенье.

Российская команда выиграла все девять матчей по ходу первых трех этапов и набрала в общей сложности 24 очка.

Таким образом, сборная РФ в девятый раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019, 2021) стала победителем Еврохоккейтура и сравнялась с финнами по этому показателю.

Третий этап Еврохоккейтура–2020/21 проходит в Мальме с 11 по 14 февраля без зрителей.

Накануне сборная РФ в серии буллитов со счетом 2:1 победила шведов в игре второго тура соревнований. В серии буллитов голкипер Александр Самонов отразил все пять бросков соперников.

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