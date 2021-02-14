Конькобежка Воронина заняла второе место на ЧМ на дистанции 5 км

Россиянка Наталья Воронина взяла серебро на дистанции 5 тыс. м на чемпионате мира по конькобежному спорту в ходе соревнований, которые состоялись в нидерландском Херенвене 14 февраля.

Спортсменка пришла к финишу за 6 минут 50,997 секунды. Ее опередила представительница Нидерландов Ирен Схаутен, преодолевшая дистанцию за 6 минут и 48,537 секунды. Бронзу взяла ее соотечественница Карлейн Ахтеректе (6.52,220).

Еще одна участница из России Анастасия Григорьева пересекла финишную черту последней, установив новый личный рекорд в 7 минут и 23,875 секунды.

В 2020 году Воронина установила мировой рекорд на этой дистанции (6.39,02).

Медаль Ворониной стала уже девятым трофеем, завоеванным российскими конькобежцами на чемпионате мира, который завершается 14 февраля. Спортсмены выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР).

Накануне российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в забеге на 1 тыс. м. Дистанцию спортсмен преодолел за 1 мин. 8,313 сек.