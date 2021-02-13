Конькобежец Кулижников занял второе место на ЧМ на дистанции 1 км

Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место в забеге на 1 тыс. м на чемпионате мира, который состоялся в нидерландском Херенвене 13 февраля, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Дистанцию спортсмен преодолел за 1 мин. 8,313 сек.

Лучший результат показал конькобежец из Нидерландов Кай (1.08,052). Тройку лидеров замкнул канадец Лоран Дюбрёй (1.08,569).

Еще двое представителей из России — Виктор Муштаков и Артем Арефьев — заняли шестое (1.09,416) и 18-е места (1.10,547) соответственно.

Накануне Кулижников также стал вторым на дистанции 500 м.

Кулижников — пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях. В его активе теперь три серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Кроме того, на счету спортсмена три победы на чемпионатах мира в спринтерском многоборье.

Накануне россиянка Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Она одержала победу на дистанции 500 м и стала первой за 25 лет представительницей РФ, которая победила в этом виде соревнований.

Спортсменка финишировала с результатом 37,141 сек. На награждении вместо гимна России прозвучала музыка Чайковского.

ЧМ по конькобежному спорту проходит в Херенвене с 11 по 14 февраля. Россияне выступают под флагом союза конькобежцев страны.