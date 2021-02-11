Голландский пир: сможет ли Кулижников вновь выиграть ЧМ в Херенвене

В голландском Херенвене 11 февраля стартует главный турнир в конькобежном спорте — чемпионат мира на отдельных дистанциях. Он закроет международный сезон, прошедший в сокращенном варианте из-за пандемии коронавируса. У наших спортсменов есть хорошие шансы выступить более чем достойно. Особенно это касается Павла Кулижникова и Натальи Ворониной.

Живая история

Международный союз конькобежцев (ISU) вообще занял в своих видах спорта более консервативную позицию, чем их коллеги из других дисциплин. И в фигурном катании, и в шорт-треке, и в коньках большое количество стартов было отменено. Так, у конькобежцев не состоялись четыре из шести этапов Кубка мира. А два оставшихся было решено провести в голландском Херенвене. Туда же перенесли и чемпионат Европы, состоявшийся в январе, и первенство планеты, которое должно было стать одним из тестовых предолимпийских турниров в Пекине.

— Лучше так, чем вообще никак, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка – 2006, депутат Государственной думы Светлана Журова. — ISU молодцы, что смогли найти такой выход из ситуации. Спасибо Херенвену и всей Голландии. Тут так любят конькобежный спорт, что вариант с непроведением чемпионата мира был для них неприемлем. А для спортсменов это и возможность подвести итоги сезона, и подготовка к Олимпийским играм, и призовые, что тоже немаловажно. Сидеть дома и пропустить целый сезон для профессионалов смерти подобно.

Итак, вместо новенькой арены в Китае чемпионат мира с 11 по 14 февраля примет легендарный каток «Тиалф» — настоящая мекка для всех конькобежцев, построенный в далеком 1967 году. Здесь разыграют 12 комплектов наград: на дистанциях 500, 1000, 1500, 5000 и 10 000 м у мужчин, 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 м у женщин, а также в командных гонках и масс-стартах. Плюс — возможность стать частью истории.

— Я два раза пробовала выиграть чемпионат мира в спринтерском многоборье на «Тиалфе», — вспомнила Светлана Журова. — Первый в 1996 году — неудачно. Я помню, как безумно расстроилась, когда была лидером, но упала, — тогда все болельщики за меня переживали. Повторила попытку через десять лет, и мне удалось стать чемпионкой. Это, конечно, непередаваемые ощущения. Выигрывая на «Тиалфе», ты ощущаешь, что прикоснулся к истокам конькобежного спорта.

Под звуки Чайковского

На российских конькобежцев распространяются санкции, наложенные на страну Спортивным арбитражным судом в декабре прошлого года. Поэтому они будут выступать на турнире как команда Союза конькобежцев России под флагом и логотипом организации. И, как стало известно накануне открытия турнира, вместо гимна ISU разрешил использовать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

— Диалог с международной федерацией протекал достаточно спокойно и продуктивно, — рассказала «Известиям» олимпийский призер – 2006, исполнительный директор СКР Варвара Барышева. — Переговоры продолжались вплоть до последнего дня. Была вероятность не уложиться в сроки с новой формой, учитывая, что на производство комбинезонов обычно уходит от двух до трех месяцев. Но мы предусмотрели запасной вариант еще до того, как решение CAS было вынесено, и успели всё заказать — и для конькобежцев, и для шорт-трека. В Херенвене выступит 20 россиян — 11 мужчин и 9 женщин. По словам Барышевой, все лидеры сборной в строю, в том числе получивший недавно небольшое повреждение Павел Кулижников — наш многократный чемпион мира и мировой рекордсмен на дистанции 500 и 1000 м.



— Павел восстановился, — подчеркнула Барышева. — И уже попробовал в том числе и стартовые разбеги во время тренировок. Сейчас его ничего не беспокоит, будем надеяться, что малое количество соревновательной практики не помешает ему показать свой класс на дистанциях 500 и 1000 м. Ждем успешных выступлений от него, Натальи Ворониной, всех остальных ребят. Как показали предыдущие старты, команда готова хорошо.



На этапах Кубка мира, прошедших на том же «Тиалфе» в последние недели, на пьедестал поднимались и Кулижников, и Артем Арефьев, и Ангелина Голикова, и Елизавета Голубева, и Ольга Фаткулина, и Сергей Трофимов. А Воронина на дистанции 3000 м побила рекорд «Тиалфа», показав лучшее время в истории равнинных катков.



— Мы и радовались высокому результату, который показала Наталья, и волновались, сможет ли она сохранить такую форму, — пояснила Барышева. — С точки зрения психологии это было отличное выступление, которое помогло Ворониной почувствовать уверенность в своих силах перед чемпионатом мира. Очень надеюсь, что это было лишь начало ее пика формы. И не забывайте, что она является рекордсменкой мира на 5000 м. Поэтому у нее есть два прекрасных шанса завоевать медали.

Женская сборная России, добавила эксперт, в командной гонке преследования способна проявить свои лучшие качества, все девушки очень сильны индивидуально, а на этапах Кубка мира им просто не хватило скатанности.



Что касается январского чемпионата Европы, то тогда в спринтерском многоборье серебро у девушек добыла Ангелина Голикова, которая потом на Кубке мира четырежды в четырех забегах на 500-метровке финишировала второй.



— И Голикова, и Фаткулина, и Дарья Качанова — наши надежды, — считает Журова. — Ангелина сейчас лидер команды. Все возможности для победы у нее есть, надо просто их продемонстрировать и спокойно выиграть.

Чемпионат мира продлится до 14 февраля.