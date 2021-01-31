Конькобежка Воронина победила на дистанции 3 тыс. м на этапе Кубка мира

Российская конькобежка Наталья Воронина одержала победу на дистанции 3 тыс. м на этапе Кубка мира в нидерландском Херенвене в воскресенье, 31 января.

Россиянка пробежала дистанцию за 3 мин. 56,853 сек., тем самым показав лучший результат сезона в мире и установив новый рекорд катка.

Второй и третьей к финишу пришли представительницы Нидерландов Антуанетта де Йонг и Ирен Схаутен.

Еще одна российская спортсменка Евгения Лаленкова заняла девятое место, пишет «Спорт Экспресс».

Ранее в этот же день стало известно, что российский фристайлист Максим Буров досрочно занял первое место в зачете Кубка мира в дисциплине «лыжная акробатика». Он одержал победу накануне на этапе соревнований, который проходил в Раубичах (Белоруссия).