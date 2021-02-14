Советник главы Хакасии задержан по делу о коррупции

По делу о коррупции задержан советник главы Хакасии Виктор Гаранин. Его подозревают в подстрекательстве к получению взятки в особо крупном размере. Чиновника взяли под стражу. Гаранин проходит по тому же делу, что и глава госучреждения «Леса Хакасии» Андрей Васильев, которого ранее задержали при получении 4 млн рублей за договоры о купле-продаже древесины. По версии следствия, часть суммы предназначалась Гаранину.

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