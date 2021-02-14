В США с молотка ушло 400 лотов из коллекции музея шпионажа КГБ

Зонтик с ядом, пожалуй, пригодится при знакомстве. А вот что делать с портативной шифровальной машинкой? В США распродали коллекцию музея шпионажа КГБ. Всего на торгах было представлено более 400 лотов. Предметы в идеальном состоянии, связаны с холодной войной. Самой дорогой стала сумочка со встроенной камерой, передает телеканал «Известия». Владелец музея — выходец из Литвы Юлиус Урбайтис. Хозяин пошел на распродажу не от хорошей жизни. С марта 2020-го музей был закрыт из-за пандемии. В итоге на повторное открытие просто не осталось средств.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.