Победный танец: как завязать пуанты без рук

Витория Буэно из маленького бразильского городка Санта-Рита-ду-Сапукаи родилась без рук. Сейчас ей 16, она учится в балетной академии, выступает на театральной сцене, а число ее подписчиков в социальных сетях превышает 150 тыс. Как девушка идет к своей мечте и вдохновляет отчаявшихся — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Отдать девочку в балет посоветовал матери ее физиотерапевт, который заметил, что ребенку нравится танцевать
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Когда Витории исполнилось пять лет, Ванда привела ее в балетный класс. Она очень беспокоилась, как примут ее необычную дочь и как та будет адаптироваться в коллективе
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Мысли о том, что она сможет стать танцовщицей, казались абсолютно нереальными. Особенно в маленьком городке, где ее внешний вид вызывал чрезмерное любопытство у окружающих
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
«Люди выстраивались в очередь возле дома, чтобы увидеть ее, — рассказывает Ванда, которая всё еще обижена на соседей. — Они поднимали ей рукава, чтобы посмотреть»
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Однако дочь не обращала на окружающих внимания и полностью сосредоточилась на овладении искусством танца
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Когда она парит над сценой в окружении других балерин, зрители забывают, что она чем-то отличается от них
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
«Для меня руки всего лишь деталь, во время танца я слежу за ними глазами, как будто они там есть, — рассказывает Витория. — Но у меня нет такого чувства, что они вообще мне нужны»
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Сила и гибкость, наработанные во время тренировок, помогают ей и в жизни
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Всё, что обычно люди делают руками, — от чистки зубов до сбора корзины с товарами в супермаркете — Витории приходится делать ногами
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Юной балерине нравится вдохновлять людей. «Мы можем больше, чем кажется, мы должны стремиться к своей мечте», — говорит она
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