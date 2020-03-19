Движение вверх: как японский инженер танцует на коляске

34-летний японец Кента Камбара, который всю жизнь прикован к инвалидной коляске, намерен выступить на Олимпийских играх в Токио. Несмотря на то что нижняя часть его тела полностью парализована, он уже пять лет выходит на сцену со своими необычными танцами. Как живется танцору и что придает ему сил — в фотогалерее «Известий»