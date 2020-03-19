Движение вверх: как японский инженер танцует на коляске

34-летний японец Кента Камбара, который всю жизнь прикован к инвалидной коляске, намерен выступить на Олимпийских играх в Токио. Несмотря на то что нижняя часть его тела полностью парализована, он уже пять лет выходит на сцену со своими необычными танцами. Как живется танцору и что придает ему сил — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Кента Камбара родился с расщеплением позвоночника и дефектом развития спинного мозга. Когда он понял, что это навсегда и у него нет никаких шансов изменить свое тело, он серьезно задумался над своим будущим. В итоге он выучился на инженера, научился танцевать и завел семью
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«Я смирился со своей инвалидностью до того, как начал танцевать, — рассказывает Кента. — Так что нельзя сказать, что танцы спасли меня. Но до этого в повседневной жизни инвалидная коляска меня тяготила, теперь же на сцене я чувствую себя уникальным...»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Танцор делится своим опытом со всеми, кому это интересно, читает лекции в школах
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Выступления перед детьми включают в себя не только беседы — Кента с удовольствием показывает, на что способен человек в инвалидной коляске
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Кента счастлив со своей семьей — женой Чи и двухлетней дочерью Сиори
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Он ведет обычную жизнь — ходит на работу, в кино и по музеям
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Особенно ценит время, проведенное с дочерью
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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Кента выступал на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Теперь он мечтает показать свой танец на Олимпиаде в Токио, чтобы привлечь больше внимания к следующим за ней Паралимпийским играм
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«Если вы что-то хотите сделать, но не можете, всегда есть другой путь, — говорит Камбара. — Если не можете ходить ногами, ходите руками…»
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