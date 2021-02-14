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Силуанов допустил инвестирование средств ФНБ в этом году

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Ситуация, которая в настоящее время складывается с ценами на нефть, может позволить принять в этом году решение об инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 14 февраля.

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Он отметил, что по закону деньги из ФНБ не тратят, а вкладывают в инфраструктурные проекты, которые направлены на развитие экономики, создание новых рабочих мест. Эти средства, по его словам, должны потом возвращаться для последующего инвестирования новых проектов.

«В текущем году ситуация с ценами на углеводороды складывается чуть лучше, чем мы планировали, и не исключено, что мы в этом году, если такая ситуация сохранится и дальше, сможем превысить наши прогнозные значения по Фонду национального благосостояния и сможем принять решение об инвестировании этих средств», — сказал министр.

Силуанов рассказал, что ликвидная часть ФНБ — средства на банковских счетах Центробанка — сейчас превышает 8 трлн рублей.

Минфин сообщал 3 февраля, что объем ФНБ на 1 февраля достиг 13,649 трлн рублей. При этом объем ликвидных активов фонда составил эквивалент 8,876 трлн рублей, или 7,7% прогнозируемого на этот год объема ВВП.

В пятницу, 12 февраля, цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,85% и достигла $62,27 за баррель. В последний раз стоимость нефти этого бренда находилась выше $62 за бочку в январе 2020 года.

Аналитики Trafigura Group считают, что цены на этот энергоресурс продолжат расти, так как нефтепереработчики увеличивают объемы переработки для удовлетворения растущего спроса на продукцию. Эксперты выразили уверенность, что запасы сырой нефти в США сократятся.

4 февраля эксперты, которых опросили «Известия», выразили мнение, что дисциплина участников сделки ОПЕК+ и ожидание завершения рецессии мировой экономики на фоне снижения заболеваемости COVID-19 поспособствуют росту нефтяных котировок. По их мнению, при сохранении нынешней динамики рынка в марте организация может увеличить квоты на нефтедобычу.

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