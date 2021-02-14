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Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Екатеринбург из-за срабатывания датчика

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Самолет авиакомпании Red Wings, следующий из Екатеринбурга в Уфу, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания одного из датчиков. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает пресс-служба следственного управления СК на транспорте по УрФО.

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«14 февраля 2021 года в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга в связи с технической неисправностью совершило посадку воздушное судно SSJ 100», — говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, во время набора высоты в самолете сработал датчик засорения топливных фильтров, в связи с чем командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Отмечается, что на борту воздушного судна находилось 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей Свердловского следственного отдела на транспорте, руководителя отделения криминалистики следственного управления. Начата проверка.

7 февраля самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Саратова и Москву, прервал взлет по техническим причинам и вернулся в аэропорт. На борту находилось 74 человека, из которых пятеро — члены экипажа. Пострадавших не было.

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