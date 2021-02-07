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Совершавший рейс Саратов — Москва самолет прервал взлет и вернулся в аэропорт

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Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Саратова и Москву, прервал взлет по техническим причинам и вернулся в аэропорт. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что воздушное судно в обычном режиме произвело посадку. Сейчас самолет проверяют технические специалисты.

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На борту находилось 74 человека, из которых пятеро — члены экипажа. Пострадавших нет. Пассажиры ждут следующего рейса.

6 февраля самолет Embraer-190 авиакомпании «Икар», совершавший рейс из Москвы в Магнитогорск, экстренно сел в аэропорту Нижнего Новгорода из-за трещин в лобовом стекле.

Обстоятельства инцидента изучают следователи, никто из пассажиров не пострадал.

1 февраля неизвестные пустили светосигнальную ракету в пассажирский самолет авиакомпании Utair в районе села Кулаково. Лайнер выполнял рейс Уфа — Тюмень и в момент попадания ракеты заходил на посадку в аэропорту Рощино.

На борту самолета находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

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