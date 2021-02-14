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Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от коронавируса

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Вакцины от коронавируса могут со временем устареть из-за появления в мире новых штаммов COVID-19. Об этом сообщил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч, передает 13 февраля Bloomberg.

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По словам специалиста, сейчас разработчики препаратов имеют инструменты для модернизации вакцин, но в дальнейшем потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами.

С выводами Кинча согласен ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард. Он отметил, что разработчики вакцин ищут универсальный препарат, который будет противостоять разным штаммам вируса.

Пока компании не знают, какие именно мутации начнут широко распространяться в ближайшее время.

Также ученые не исключают, что вирус продолжит меняться под влиянием человеческого иммунитета.

12 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что имеются данные о повторных заболеваниях новыми штаммами COVID-19, несмотря на наличие антител к вирусу.

Отмечалось, что сейчас ученые проводят исследования, на сколько хватает иммунитета от вируса у переболевших людей. При этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит заболевание в легкой форме.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.

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