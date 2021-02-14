Путин пообещал не бросать Донбасс

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Об этом он сказал 10 февраля на встрече с главными редакторами российских СМИ.

Во время беседы глава государства признался, что у него перед глазами стоят некоторые люди, получившие увечья, особенно дети, в Донбассе.

«На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за РФ в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – заявил Путин.

При этом президент заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что».

Встреча президента с представителями СМИ проходила в закрытом формате в режиме видеоконференции. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение Путина с главредами СМИ было продолжительным, президент исчерпывающе отвечал на все вопросы.

Представитель Кремля обещал, что среди главных заявлений будет опубликован фрагмент со словами российского лидера о Донбассе.

Также ранее Песков, отвечая на вопрос, при каких условиях Россия готова включить Донбасс в состав государства, заверил этот вопрос на повестке дня не стоит, однако РФ будет продолжать защищать интересы русскоязычного населения.