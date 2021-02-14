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Треть россиян прибегают к услугам онлайн-сервисов знакомств

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Сайтами или мобильными приложениями для знакомств в разное время пользовались 32% россиян. Такой результат получили аналитики после исследования платежной системы «Мир» ко Дню святого Валентина, сообщает в воскресенье, 14 февраля, «РИА Новости».

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Опрос был проведен с помощью анкетирования, в репрезентативную выборку вошли 1200 человек старше 18 лет.

По словам начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики платежной системы «Мир» Ирина Лобанова, в основном сайты и приложения для знакомств посещают люди в возрасте 18-34 лет. Причем такой способ больше популярен у мужчин — 33% из них рассказали, что хоть раз знакомились онлайн, у женщин такой показатель составил 30%. Зато больше представительниц прекрасного пола считает, что у них был успешный опыт таких знакомств — 47% против 44% у мужчин.

Кроме того, аналитики выяснили, что электронные способы знакомств распространены преимущественно в городах с населением свыше 500 тысяч человек (36%) и миллионниках (34%). Особой любовью онлайн-знакомства пользуются у жителей юга России: число пользователей сайтов и приложений достигло там 37%.

Пандемия и самоизоляция поубавила энтузиазм любителей онлайн-знакомств – 45% пользователей сайтов и приложений отметили, что за последние 12 месяцев стали заходить в них реже, показал опрос.

11 февраля стало известно, что россияне среднего и старшего поколения стали чаще посещать сайты знакомств и совершать покупки на них: количество трат на такие сервисы у людей в возрасте 71–80 лет выросло в шесть раз, 61–70 лет — вдвое.

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