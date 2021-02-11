Россияне старшего возраста стали активнее на сайтах знакомств

Россияне среднего и старшего поколения стали чаще посещать сайты знакомств и совершать покупки на них: количество трат на такие сервисы у людей в возрасте 71-80 лет выросло в шесть раз, 61-70 лет — вдвое. Об этом рассказали «Известиям» в МКБ, который получил такие данные на основе кодов трансакций.

Так, в 2020-м количество платежей (например, за продвижение анкет, возможность ставить лайки) на таких площадках выросло на 75% по сравнению с 2019-м. И уже в этом году, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го, увеличение трат на сайтах знакомств составило 44%.

Наибольший прирост обеспечили клиенты так называемого «серебряного возраста». У молодежи 18-25 лет количество покупок на сайтах знакомств выросло на 32%, у людей 71-80 лет — в шесть раз. Люди в возрасте 61-70 лет приобретали услуги на таких ресурсах в два раза чаще, 51-60 лет — в 6,7 раз.

В 2018 и 2019 годах клиенты 71-80 лет совершали единичные операции по покупке платных услуг на сайтах знакомств и делали это нерегулярно, уточнили в МКБ.

По данным кредитной организации на середину февраля, доля людей 71-80 лет, совершающих онлайн-покупки в категории «Знакомства», составляет 2%. Среди граждан 61-70 лет этот показатель составил — 3%, 51-60 лет — 15%. Самая большая доля (24%) посетителей сайтов знакомств, которые пользуются платными услугами, приходится на людей 41-50 лет.

Что касается среднего чека, то он на подобных ресурсах составляет 300-400 рублей. Самой экономной оказалась молодежь 18-25 лет, которая в продвижение своего профиля вкладывает в среднем 100 рублей. Больше всего — 500 рублей — тратят на эти цели люди 36-40 лет.

Эксперты связывают тренд с изоляцией из-за пандемии коронавируса. Как отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, люди проводили много времени дома, причем россиян старшего возраста это касалось в большей степени.

Он полагает, что люди в возрасте чаще, чем молодежь, пользуются платными возможностями сервисов, поскольку не всегда разбираются, как правильно использовать сайты знакомств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прогресс в ребро: возрастные россияне стали в разы активнее на сайтах знакомств