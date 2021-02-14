Около 100 горняков выводят на поверхность после обрушения шахты в Кузбассе

Горная порода обрушилась на шахте в Новокузнецком городском округе в Кузбассе, в момент обрушения на горнодобывающем предприятии находились 98 горняков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Кемеровской области в воскресенье, 14 февраля.

Информация о ЧП поступила в 3:10 по местному времени 14 февраля (23:10 мск 13 февраля). В данный момент людей из шахты выводят на поверхность.

При этом по данным РЕН ТВ, инцидент произошел на шахте «Юбилейная». В результате обрушения один человек погиб.

В данный момент на месте работают 24 специалиста МЧС России, задействованы пять единиц техники.

22 января на шахте имени Тихова в Ленинске-Кузнецком в результате выброса метана произошло обрушение. После случившегося связь с тремя работниками шахты оказалась потеряна. 41 человек выбрался на поверхность самостоятельно, трое горняков погибли.