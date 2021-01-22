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Тело третьего горняка обнаружено после обрушения на шахте в Кузбассе
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Тело третьего горняка обнаружено после обрушения на шахте в Кузбассе

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Найдено тело третьего горняка, пропавшего при обрушении на шахте в Кузбассе. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Трагедия произошла на шахте имени Тихова в Ленинске-Кузнецком в результате выброса метана с последующим обрушением. После случившегося связь с тремя работниками шахты оказалась потеряна. 41 человек выбрался на поверхность самостоятельно. Тела двух шахтеров нашли спасатели, велись поиски третьего, пишет НСН.

«Местонахождение тела третьего горняка установлено, в данный момент горноспасатели поднимают его на поверхность», — рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, отмечает телеканал «Звезда». Прокуратура региона также начала проверку.

Шахта приостановила работу. На месте работает областная комиссия. Семьям погибших горняков будет оказана помощь.

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