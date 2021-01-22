Два человека погибли при обрушении на шахте в Кузбассе

Два человека погибли, еще один остается под завалами после обрушения на шахте в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом 22 января сообщил оперативный дежурный регионального управления Ростехнадзора.

«Шахта имени Тихова, диспетчер вызвал ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть. — Ред.). (Произошел) внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. На аварийный объект выехали три отделения ВГСЧ. По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни — горный мастер. Второго (погибшего) нашли <...>. Итого двое погибших, один пока не найден», — передает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МЧС России, на момент происшествия в шахте находились 44 человека, 41 вышел на поверхность.

По факту гибели горняков возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности (ч.3 ст. 217 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, спасатели ищут еще одного горняка.

«Три человека были заблокированы в забое. В настоящее время обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжатся, возбуждено уголовное дело», — передает «РИА Новости».

6 января стало известно об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке. По факту инцидента Следственный комитет (СК) и прокуратура Камчатки организовали проверку. Правоохранители выяснят подробности и обстоятельства случившегося и проверят исполнение законов об охране труда на предприятии.