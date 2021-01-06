Организована проверка по факту обрушения в шахтах на Камчатке

Правоохранители организовали проверку по факту обрушения в шахтах Асачинского рудника на Камчатке. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится проверка по сообщению об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как позже сообщили агентству в компании «Тревожное зарево», которая ведет добычу на указанном месторождении, спасатели обнаружили тело одного человека под завалами. Поиски второго пострадавшего продолжаются.

Следователи выясняют подробности и обстоятельства инцидента. В настоящее время решается вопрос о выезде на место происшествия оперативной группы.

Кроме того, проверку начали в прокуратуре Камчатского края. Специалисты проверят исполнение законов об охране труда на предприятии.

Ранее в среду в МЧС выразили готовность предоставить ресурсы для поиска двоих пропавших после обрушения в шахтах. По словам врио зампредседателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко, на место готов вылететь вертолет медицины катастроф.

Сведения об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения появились в МЧС 6 января около полудня по местному времени (3:00 мск).