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Спасатели ищут двух человек под завалами рудника на Камчатке

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Двух человек, оказавшихся под завалами, ищут на Асачинском руднике. Об этом в среду, 6 января, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно», — отмечается в публикации на сайте администрации региона.

О судьбе еще двух человек пока неизвестно. Их поиск ведется шестью сотрудниками военизированной горноспасательной части, они разбирают завал. Помощь им оказывают девять внештатных сотрудников спасподразделения, которые работают на предприятии.

В МЧС выразили готовность предоставить ресурсы для поиска пропавших. Так, по словам врио зампредседателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко, на место готов вылететь вертолет медицины катастроф.

Сведения об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения появились в МЧС 6 января около полудня по местному времени (03:00 мск).

Ранее в среду стало известно, что на севере Италии оползень почти разрушил гостиницу. На здание рухнула часть скалы, рядом с которой построен отель. Предварительно, в ходе ЧП никто не погиб и не пострадал.

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